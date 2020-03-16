Для вывоза граждан РФ из Узбекистана будут организованы чартерные рейсы.

Россия организует эвакуацию своих граждан из Узбекистана при помощи чартерных рейсов. Данная мера необходима из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщили дипломаты из представительства России в Ташкенте "РИА Новостям".

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По словам чиновника, в посольстве создаются списки россиян, которые хотят вернуться на родину. Все желающие вылететь в Россию должны заполнить и отправить на электронную почту консульского отдела опросный лист. Образец документа можно найти на интернет-ресурсах дипломатического представительства страны.Там же будет публиковаться вся актуальная информация по поводу эвакуации.

Напомним, что в Узбекистане выявлен случай заражения коронавирусом. Инфекция диагностирована у женщины, которая прибыла из Франции. Пострадавшая является медиком. С 15 марта правительство страны объявило карантин во всех детских и учебных учреждениях, отменило празднование Навруза и остановило транспортное сообщение с другими государствами.

Ранее Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.

Видео: YouTube/飛行機大好きチャンネル / Uni"s Airline