Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол

Олег Озеров

Москва никогда не создавала и не создает угроз для национальной безопасности, независимости и суверенитету Молдавии. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Дипломат пояснил, что с 2021 года, с момента начала проведения специальной военной операции на украинской территории отношения между Кишиневом и Москвой свернуты во многих сферах сотрудничества.

В рамках существующего, ныне действующего, к сожалению, в очень урезанном виде договора о дружбе и сотрудничестве Россия выступает за укрепление суверенитета, территориальной целостности и нейтралитета Молдавии. И те шаги, которые предпринимаются по пересмотру этих компонентов, это не наша позиция, не мы эти шаги предпринимаем. Олег Озеров, посол России в Молдавии

Олег Озеров добавил, что в республике произошли не спровоцированные нами, а вызванные действиями молдавской стороны шаги по резкому ухудшению контактов с Кремлем. В частности, речь идет о том, что произошло шесть высылок российских дипломатов из страны. Эта ситуация, по мнению посла, носит беспрецедентный характер и ставит вопрос о том, зачем местным властям нужно было так интенсивно задействовать девятую статью Венской конвенции о дипломатических сношениях, если решить имеющиеся вопросы можно было в рамках двусторонних правовых механизмов.

Посол РФ в Кишиневе отверг обвинения в нарушении воздушного пространства.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости