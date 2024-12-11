Посол РФ в Кишиневе отверг обвинения в нарушении воздушного пространства

Олег Озеров посетил МИД молдавии после того, как его вызывали из-за инцидента с падением БПЛА в республике.

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров отверг обвинения со стороны республиканских властей в нарушении воздушного пространства беспилотниками, запущенными якобы с российской стороны. Ранее дипломата вызвали в местное внешнеполитическое ведомство. Там гостю коллеги планировали выразить "решительный протест" в связи с инцидентом с падением двух дронов на территорию Молдавии. Данный инцидент произошел в ночь на 13 февраля.

Я бы предостерег власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждем результатов расследования. В этой ситуации надо разбираться. Без дополнительного расследования нельзя достоверно сказать, кому принадлежат БПЛА. Олег Озеров, посол России в Молдавии

Напомним, что МИД Молдавии сообщил о срочном вызове посла России в Кишиневе "для получения официальных разъяснений и выражения решительного протеста". Кишинев полагает, что в ночь с 12 на 13 февраля территорию республики пересекли несколько беспилотников. Два БПЛА упали и взорвались в безлюдных районах. Один дрон нашли около города Чумай Тараклийского района, а другой — в поле, недалеко от городов Чадыр-Лунга и Валя Пержей.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Молдавия