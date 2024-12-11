В МИД РФ рассказали о процветании на Украине черной трансплантологии.

Киевский режим ставит медицинские эксперименты на раненых военнослужащих из своей армии, а также на гражданском населении. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник. Дипломат добавил, что специалисты из Украины собирают данные по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты. По мере продвижения российских войск по территории специальной военной операции у Москвы появляется все больше сведений и доказательств существования на местах, остающихся под контролем киевского режима, черной трансплантологии.

В прифронтовой зоне Украины можно делать все. Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, все что угодно и проверить, как это работает. Либо какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе"... Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник добавил, что страны коллективного Запада привозят на Украину неопытных и молодых хирургов, травматологов для того, чтобы они "набивали руку", оперируя украинских солдат.

Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости