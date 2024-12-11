Военные преступления киевского режима находятся под юридической "крышей" стран коллективного Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Украины. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник. Дипломат добавил, что недавно с подачи Москвы на заседании Совета Безопасности при ООН по "формуле Арриа" поднималась проблема расстрела гражданского населения на территории Селидово. При этом реакция международных союзников ВСУ была ожидаемая, представители говорили о том, что даже не хотят разбираться в этом.
Сейчас с той стороны, которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия с западной стороны, которая блокирует возможность любого междугародного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Напомним, что об освобождении Селидово в Донецкой народной республике российское министерство по обороне сообщило 29 октября 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах в северо-западном направлении от Донецка, он имеет важное стратегическое значение.
От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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