Посол МИД РФ раскрыл позицию Запада к военным преступлениям со стороны ВСУ.

Военные преступления киевского режима находятся под юридической "крышей" стран коллективного Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Украины. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник. Дипломат добавил, что недавно с подачи Москвы на заседании Совета Безопасности при ООН по "формуле Арриа" поднималась проблема расстрела гражданского населения на территории Селидово. При этом реакция международных союзников ВСУ была ожидаемая, представители говорили о том, что даже не хотят разбираться в этом.

Сейчас с той стороны, которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия с западной стороны, которая блокирует возможность любого междугародного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что об освобождении Селидово в Донецкой народной республике российское министерство по обороне сообщило 29 октября 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах в северо-западном направлении от Донецка, он имеет важное стратегическое значение.

От атак ВСУ в 2024 году пострадали более пяти тысяч человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости