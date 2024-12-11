Родион Мирошник указал на статистику по последним атакам ВСУ.

От атак Вооруженных сил Украины по российским территориям в 2024 года пострадало свыше пяти тысяч человек, свыше 800 человек убиты. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил на пресс-конференции в Москве, рассказывая о ситуации с гражданским населением. В прошлом году от атак Украины пострадали почти 350 детей, 51 ребенок погиб. Больше всего трагедий в детьми зафиксировано на территории ДНР, где пострадали 127 несовершеннолетних, еще 11 погибли. Также серьезная статистика по жертвам регистрируется в Белгородской области, где были ранены 88 несовершеннолетних, а 12 погибли.

Всего в 2024 году, по самым скромным верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 95 мирных жителей, заявили Мирошник.

Фото и видео: МИД России