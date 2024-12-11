Родион Мирошник сообщил о статистике по гражданским жертвам, погибших из-за атак ВСУ.

При обстрелах Вооруженных сил Украины за минувшую неделю было ранено 95 мирных граждан, еще тринадцать человек погибли. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил на пресс-конференции в Москве, рассказывая о ситуации с гражданским населением. Он пояснил, что наибольшее число пострадавших людей пришлось на Горловку в Донецкой народной республике,а также Херсонскую область. Для обстрелов российских регионов противником использовалась артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), FPV-дроны и дальнобойные беспилотники. Известно о повреждениях жилых домов, больниц, учебных заведений, объектов энергетической инфраструктуры.

За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 108 мирных жителей: ранены 95 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 13 человек. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1879 боеприпасов. Родион Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых армией киевского режима для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства. Сейчас Белгородская область остается одним из наиболее обстреливаемых ВСУ регионов нашей страны.

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Фото и видео: МИД России