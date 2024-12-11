Посол сообщил о самых болезненных преступлениях ВСУ.

Действия украинских боевиков привели к гибели 51 ребенка в 2024 году. В общей сложности пострадали почти 350 несовершеннолетних. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил на пресс-конференции в Москве, рассказывая о ситуации с гражданским населением. Дипломат отметил, что причинами смертей становились артиллерийские обстрелы, целенаправленные удары беспилотниками по транспортным средствам, жилым домам, детским площадкам, подрыва мин и кассетных боеприпасов.

Если говорить о самом дорогом и болезненном, то это гибель и страдания наших детей. В 2024 году от действий украинских боевиков пострадало почти 350 несовершеннолетних, 51 ребенок погиб. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Больше всего несовершеннолетних пострадало на территории Донецкой Народной Республике. В новом регионе России были ранены 127 и погибли 11 детей. В Белгородской области ранения получили 88 ребенка, а погибли - 12 несовершеннолетних.

Мирошник заявил, что деньги налогоплательщиков Запада идут убийцам на Украине.

Фото и видео: МИД России