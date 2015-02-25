Посол РФ призвал европейцев и американцев задуматься о своих проблемах.

Деньги налогоплательщиков из стран коллективного Запада направляются на содержание убийц и мародеров, находящихся на украинской территории. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил перед коллегами на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН. Мероприятие по формуле "Арриа" было посвящено систематическим нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории РФ.

Неужели вы действительно считаете, что вам лучше свои средства в виде налогов направлять на содержание убийц и мародеров, о которых мы сегодня рассказываем в ходе этого заседания, чем направлять эти деньги, к примеру, на поиск лекарства от рака или на освоение космоса или, в конце концов, на то, чтобы накормить миллионы голодных, которые на сегодняшний день живут рядом с вами? Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат пояснил, что с его точки зрения, ответ должен быть очевиден. Однако этого по какой-то причине не происходит среди политических лидеров на Западе, а военные преступления ВСУ прикрываются спонсорами со стороны международных союзников.

Мирошник: более 4 тыс. россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.

Фото и видео: Telegram / Постпредство России при ООН