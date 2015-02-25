Посол РФ напомнил о гибели мирного населения Донбасса из-за действий ВСУ.

Более четырех тысяч российских граждан пострадали в результате атак украинских боевиков с начала 2024 года. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил перед коллегами на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН. Мероприятие по формуле "Арриа" было посвящено систематическим нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории РФ.

С начала года от атак украинских боевиков пострадали 4 733 мирных жителя российских регионов, из которых 718 человек погибли и ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: у Киева не было шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада.

Фото и видео: Telegram / Постпредство России при ООН