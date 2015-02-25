Посол РФ рассказал о поддержке ДРГ из ВСУ со стороны Запада.

Киевский режим не имел ни малейших шансов совершить вылазку в Курскую область Россию без поддержки стран коллективного Запада. Украина располагала в полной мере спутниковыми разведывательными данными по приграничной территории, хотя сама страна не обладает ни одним спутником в космическом пространстве. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат выступил перед коллегами на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН. Мероприятие было посвящено систематическим нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории РФ.

В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы. Подавляющее большинство техники и вооружения, которые использовались во время этой вылазки, были предоставлены кураторами и имели наклейки с надписью происхождения стран НАТО или их союзников. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник.

Фото и видео: Telegram / Постпредство России при ООН