Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы в Москву

Вопрос прорабатывается в Японии.

Россия не получала подтверждение приезда Абэ на День Победы 9 мая. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Игорь Моргулов "РИА Новостям".

В МИД не получали официального документа о готовности премьер-министра Японии прибыть в Москву. Ранее глава японского МИД Мотэги Тосимицу заявил, что вопрос прорабатывается. Он не исключил участие Синдзо Абэ в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в ВОВ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России задержали японца за попытку получить секретные данные.

Видео: YouTube/CHINA LIVE