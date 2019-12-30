В России задержали японца за попытку получить секретные данные

Мужчине дали 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ.

В России при попытке получить секретные материалы о военном потенциале страны задержали японского подданного. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова представителей российского МИДа.

Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке. Ему вынесли официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренных статьей "Шпионаж". Японцу дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию РФ.

На следующий день мужчина уехал на родину по журналистской визе. В МИД был вызван советник-посланник японского посольства, ему вручили ноту протеста.

25 января полиция Япония вызвала двух сотрудников торгпредства РФ. По данным следствия, бывший сотрудник телекоммуникационной компании украл секретные коммерческие данные и передал их сотрудникам российского торгпредства.

Сам гражданин Японии уже задержан и признался в содеянном. В российском посольстве выразили сожаление, что японские власти присоединились к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании", популярным на Западе.

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