В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

С соответствующим предложением выступил литовский общественный деятель Эмануэлис Зингерис.

Литовский общественный деятель Эмануэлис Зингерис предложил оспорить полномочия российской делегации во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Парламентарий заявил, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет "Интерфакс".

Согласно процедуре, предложение Зингериса должны поддержать не менее 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ. Стоит отметить, что он эту поддержку получил. В течение ближайших 24 часов предложение рассмотрят в комитете ПАСЕ по мониторингу. Ассамблея должна принять его или отклонить.

Также против российской делегации выступила депутат парламента Латвии Мария Голубева. Она заявила, что выборы депутатов Госдумы прошли в 2016 году в Крыму незаконно. Она считает, полуостров "оккупированной территорией", и призывает признать участие депутатов Крыма незаконным. Ее предложение рассмотрит комитет ПАСЕ в течение суток.

Также во время сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегаций из Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии. Произошло это по различным причинам, в основном, по гендерным.

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Видео: YouTube / ТСН, 112 Украина