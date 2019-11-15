Волин: Россия не пойдет по китайскому пути контроля интернета

Чиновник рассказал о целях, которые преследует Москва.

Алексей Волин заявил, что Россия не пойдет по китайскому пути контроля интернета. Заместитель министра цифрового развития объяснил, что правила должны устанавливать не частные компании. Ответственность за это ложится на договоренность между государствами. Об этом политик рассказал во время форума новых медиа, проходящего в городе Уси на востоке КНР.

В России хотят, чтобы было четкое урегулирование интернета на законодательном уровне по всему миру. Политик пояснил свою позицию на примере рекламы наркотиков. Если она запрещена, то ее не должны транслировать на территории страны.

Мы выступаем за то, чтобы в интернете существовали четкие правила игры, чтобы всем было понятно, где, что и как делать...Ясные и понятные принципы, которые, к сожалению, иногда не встречают поддержки коллег с Запада прокомментировал специалист

По мнению Волина, многие эксперты не видят необходимости в правилах и ограничениях Сети. Ряд стран "принимают дискриминирующие решения", так как у них нет государственного регулятора.

Ранее Piter.tv писал о том, что в День тотальной распродажи Alibaba заработала $38,4 млрд.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

