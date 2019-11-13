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ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

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В ЦОС раскрыли подробности задержания.

ФСБ России пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков. В ходе операции спецслужбы изъяли 440 кг запрещенных веществ стоимостью 650 млн рублей. В Центре общественных связей добавили, что масштабные действия оперативников затронули 10 регионов страны.

Большая часть найденной нелегальной продукции преступников - МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш.

При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников

комментируют в ЦОС

Нарушители выполняли функции межрегиональных и региональных курьеров. Следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NewSoldat

Теги: интернет-магазин, наркотики, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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