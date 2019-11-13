ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

В ЦОС раскрыли подробности задержания.

ФСБ России пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков. В ходе операции спецслужбы изъяли 440 кг запрещенных веществ стоимостью 650 млн рублей. В Центре общественных связей добавили, что масштабные действия оперативников затронули 10 регионов страны.

Большая часть найденной нелегальной продукции преступников - МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш.

При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников комментируют в ЦОС

Нарушители выполняли функции межрегиональных и региональных курьеров. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NewSoldat