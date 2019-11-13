ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

ФСБ России пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков. В ходе операции спецслужбы изъяли 440 кг запрещенных веществ стоимостью 650 млн рублей. В Центре общественных связей добавили, что масштабные действия оперативников затронули 10 регионов страны.
Большая часть найденной нелегальной продукции преступников - МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш.
При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников
комментируют в ЦОС
Нарушители выполняли функции межрегиональных и региональных курьеров. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/NewSoldat
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