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ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
Сегодня, 9:45
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lesjasap

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

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В ведомстве рассказали о недостатках проекта.

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе цифровых профилей с данными россиян. Идею централизации всей информации в ФСБ считают "опасной". Материал об этом опубликован в "Коммерсанте". 

Представители спецслужб уверены, что подобная инициатива обернется утечками сведений. В частности, кибертеррористы постараются похитить сведения о лицах, подлежащих госзащите. К такой категории относятся судьи, прокуроры, следователи, сотрудники силовых структур.

В ведомстве добавили, что законопроект не учел замечаний и по-прежнему нуждается в доработке. Сомнения специалистов вызывает и эффективность разрабатываемой системы. Она не предусматривает интеграцию данных из разных ведомств и не определено лицо, которое будет нести ответственность.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России с 29 сентября изменился список документов для приема на работу.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: единая база, личные данные, риски, угроза, фсб, цифровой профиль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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