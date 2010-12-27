ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

В ведомстве рассказали о недостатках проекта.

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе цифровых профилей с данными россиян. Идею централизации всей информации в ФСБ считают "опасной". Материал об этом опубликован в "Коммерсанте".

Представители спецслужб уверены, что подобная инициатива обернется утечками сведений. В частности, кибертеррористы постараются похитить сведения о лицах, подлежащих госзащите. К такой категории относятся судьи, прокуроры, следователи, сотрудники силовых структур.

В ведомстве добавили, что законопроект не учел замечаний и по-прежнему нуждается в доработке. Сомнения специалистов вызывает и эффективность разрабатываемой системы. Она не предусматривает интеграцию данных из разных ведомств и не определено лицо, которое будет нести ответственность.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России с 29 сентября изменился список документов для приема на работу.

Фото: Piter.tv

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