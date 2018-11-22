Россиянам показали образец российского электронного паспорта

Дмитрий Медведев поручил ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности.

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Об этом сообщило РИА Новости.

Новый электронный паспорт, который должны внедрить в России к 2024 году, напоминает пластиковую банковскую карту. На обратной стороне карты будет буквенный и QR код и фото владельца документа.

Также на карточке будут написаны ФИО, дата и место рождения, данные о проживании, о водительских правах, ИНН и СНИЛС. Срок действия такого удостоверения – 10 лет.

По словам Максима Акимова, электронный паспорт будет безопаснее бумажного, так как его подделка обойдется в десятки раз дороже.

В музей "Царское Село" будут пускать только по паспорту.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Видео: Piter.TV

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