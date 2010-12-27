В музей "Царское Село" будут пускать только по паспорту

Гости смогут посещать территорию заповедника только раз в месяц.

В музей-заповедник "Царское село" начнут пускать по именным билетом. Для того, чтобы попасть внутрь территории, посетители должны будут предоставить также паспорт. Данные о личности туриста будут указаны на купленном онлайн билете. Отметим, что детям до 14 лет следует указывать данные из свидетельства о рождении. Если турист откажется предоставлять документы, то купленный билет аннулируют.

Руководство Екатерининского дворца заявило, что такое нововведение позволит избежать огромных очередей на входе в здание. Однако, отстоять очередь все же придется: гостям нужно обменять электронный билет на обычный. Побывать в "Царском селе" можно будет только раз в месяц. С помощью этого организаторы надеются побороть перекупщиков.

Жители Петербурга подобные изменения не оценили. Они сочли правила слишком жесткими. Нововведения вступают в силу с 25 июля.

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Фото: Piter.tv