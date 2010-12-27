Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода 

В четверг, 11 июля, главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется летняя погода. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
По словам Александра Колесова, над Северной столицей навис атмосферный фронт.
Карта осадков очень „пятнистая": на севере города, в районе Мурино и Парашютной улицы, осадков уже выпало около 30% от месячной нормы — это примерно 20-24 миллиметра
рассказывает синоптик
Однако, лето все же придет в город на Неве. Так, жаркие деньки порадуют петербуржцев в третьей декаде июля. При этом в Петербурге останутся северные ветра. В ближайшие дни в городе будет не больше +16.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пожаловались на лук-порей "по цене золота".
Фото:pixabay
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