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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода 
Сегодня, 21:21
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода 

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Петербуржцам стоит ожидать тепла не ранее третьей декады июля.

В четверг, 11 июля, главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется летняя погода. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам  Александра Колесова, над Северной столицей навис атмосферный фронт. 

Карта осадков очень „пятнистая": на севере города, в районе Мурино и Парашютной улицы, осадков уже выпало около 30% от месячной нормы — это примерно 20-24 миллиметра

рассказывает синоптик

Однако, лето все же придет в город на Неве. Так, жаркие деньки порадуют петербуржцев в третьей декаде июля. При этом в Петербурге останутся северные ветра. В ближайшие дни в городе будет не больше +16.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пожаловались на лук-порей "по цене золота".

Фото:pixabay

 

Теги: александр колесов, новости спб, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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