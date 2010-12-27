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Петербуржцы пожаловались на лук-порей "по цене золота"
Сегодня, 21:00
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы пожаловались на лук-порей "по цене золота"

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Цена на лук выросла с 220 рублей почти до 900.

В четверг, 11 июля, петербуржец поделился душераздирающей историей о повышении цены на лук-порей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фотографии из того самого магазина.

По словам местных жителей, за неделю цена на лук выросла с 220 рублей почти до 900.

 Жена очень любит этот лук, и раз в неделю они покупают для неё килограммчик, чтобы удовлетворить гастрономическое пристрастие. В очередной раз решили купить и уже потянулись за луком, но вовремя заметили изменившийся в 4 раза ценник

рассказывает петербуржец

Отметим, что в этом же магазине килограмм говяжьей вырезки стоит 420 рублей. Горожане предполагают, что "лук-порей вырастили на лунной станции и окропили эликсиром молодости".

Ранее мы сообщали о том, что Минитруд предложил установить новый прожиточный минимум.

Фото:pixabay, Piter.TV

Теги: новости спб, общество, цены в магазинах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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