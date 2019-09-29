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nastya960
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В России с 29 сентября изменился список документов для приема на работу

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Бумажный СНИЛС заменили электронным документом.

С 29 сентября в России изменился список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования) работники будут предоставлять аналогичный электронный документ. Выдача СНИЛС в России прекращена.

В новый электронный документ входит такой же набор данных, что и в бумажный полис. Получить новый документ можно удаленно на сайте Пенсионного фонда России или на сайте госуслуг. Или прийти лично в территориальное управление ПФР или МФЦ.

Бумажные СНИЛС, выданные ранее, сохраняют свою силу.

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Видео: Piter.TV

Теги: документы, пфр, работа
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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