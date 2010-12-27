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ВЦИОМ: 59% россиян не хотят менять паспорт на электронный
Сегодня, 9:00
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nastya960

ВЦИОМ: 59% россиян не хотят менять паспорт на электронный

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Они не готовы пользоваться таким паспортом из-за опасения сбоев в системе и базе данных.

Большая часть россиян не хочет оформлять электронные паспорта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Так,59% россиян не готовы пользоваться таким паспортом из-за опасения сбоев в системе и базе данных. Еще 22% граждан считают такой паспорт ненадёжным. Еще 31% согласен поменять паспорт и считает его главным плюсом – универсальность.

Дмитрий Медведев 17 июля рассказал, что в 2023 году россияне смогут перейти на электронные паспорта. Это пластиковая карта с чипом, где записаны ФИО, место и дата рождения, место проживания, водительские права, ИНН и СНИЛС.

Теги: вциом, паспорт, электронный паспорт
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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