ВЦИОМ: 59% россиян не хотят менять паспорт на электронный

Они не готовы пользоваться таким паспортом из-за опасения сбоев в системе и базе данных.

Большая часть россиян не хочет оформлять электронные паспорта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Так,59% россиян не готовы пользоваться таким паспортом из-за опасения сбоев в системе и базе данных. Еще 22% граждан считают такой паспорт ненадёжным. Еще 31% согласен поменять паспорт и считает его главным плюсом – универсальность.

Дмитрий Медведев 17 июля рассказал, что в 2023 году россияне смогут перейти на электронные паспорта. Это пластиковая карта с чипом, где записаны ФИО, место и дата рождения, место проживания, водительские права, ИНН и СНИЛС.