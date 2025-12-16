МВД назвало обязательные отметки в паспорте гражданина России

Также ставятся отметки о группе крови, регистрации и расторжении брака, детях до 14 лет и ранее выданных паспортах.

Министерство внутренних дел России опубликовало разъяснение о том, какие отметки являются обязательными во внутрироссийском паспорте гражданина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в документ в обязательном порядке вносятся отметки о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учёта по месту жительства, а также об отношении к воинской обязанности.

Кроме того, в паспорте могут быть проставлены дополнительные отметки, которые не являются обязательными, но широко используются: о группе крови, о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14-летнего возраста, а также о ранее выданных паспортах и заграничных паспортах.

Ранее ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова пояснила, что в российском законодательстве нет чёткого списка пластических операций и прочих изменений внешности, которые требуют обязательной замены паспорта. Однако при значительном изменении внешности документ должен быть заменён.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе.

Фото: pxhere