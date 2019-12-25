В Петербурге заявили о нехватке специалистов, способных работать с ПТСР

Всего два учреждения готовят специалистов по ПТСР в Петербурге.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обсудят нехватку специалистов, которые работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил председатель городского парламента Александр Бельский.

По его словам, подготовку таких специалистов в Петербурге ведут только 2 учреждения. Бельский считает, что медики могли бы проходить дополнительное обучение и повышать квалификацию, чтобы оказывать помощь людям с ПТСР. Для этого, по его мнению, необязательно получать образование в профильном вузе с нуля.

Депутат Павел Крупник также обратил внимание на необходимость развивать систему помощи людям с посттравматическим стрессом. Он отметил, что длительное пребывание в стрессовых условиях может приводить к серьезным последствиям, а специалистов соответствующего профиля сейчас крайне мало.

Ранее в ЗакСе заявляли о необходимости расширить подготовку медицинских кадров, работающих с ПТСР, и уделить внимание психологическому состоянию членов семей участников СВО, в том числе их жен и детей.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV