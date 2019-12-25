В Госдуме нового созыва увеличат число заместителей председателей в двух комитетах

Некоторые эксперты склонны объяснять столь активное стремление депутатов занять кресла заместителей председателей, причем именно в определенных комитетах, прежде всего их личными интересами.

В Госдуме нового созыва в комитетах по международным делам и по энергетике будут работать по девять заместителей председателя. Это рекордное число для российской парламентской практики. Еще в нескольких комитетах предусмотрели по семь таких должностей. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

По данным авторов канала, столь большое число заместителей может объясняться не только стремлением депутатов получить более высокий статус и расширить возможности для публичной деятельности. Должность также дает дополнительные инструменты для работы с представителями власти и бизнеса. Интерес к распределению руководящих постов есть как у отдельных парламентариев, так и у политических фракций.

Однако сводить решение исключительно к аппаратным интересам было бы неверно. Комитеты по международным делам и энергетике занимаются вопросами, которые напрямую влияют на экономику и внешнюю политику России. На фоне международной напряженности и связанных с ней ограничений нагрузка на эти направления остается высокой. Энергетическая отрасль, в свою очередь, сталкивается с собственными вызовами, в том числе из-за внешнеполитической ситуации.

Окончательно станет понятно насколько обоснованы эти назначения, когда будут распределены сферы ответственности между зампредами и появятся первые результаты их работы. Однако синекурами эти посты мы бы не назвали. Впереди новых зампредов ждет много работы. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.tv