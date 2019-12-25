В ОЭЗ Петербурга до конца года хотят запустить рекордные 11 предприятий

Петербургская ОЭЗ готовится к рекордному расширению производства в 2026 году.

До конца 2026 года в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" планируют запустить 11 новых высокотехнологичных предприятий. Это может стать рекордным показателем за все время существования площадки. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков после осмотра строящихся объектов.

Одним из крупнейших проектов на территории ОЭЗ остается фармацевтический комплекс компании "Балтфарма". На предприятии намерены выпускать препараты более чем по 30 международным непатентованным наименованиям.

По словам Полякова, строительство комплекса ускорилось. Сейчас на объекте продолжается второй этап работ, завершить который планируют в сентябре 2027 года.

Еще один проект — второй инновационный центр особой экономической зоны. Его строительство находится на завершающей стадии и ведется по утвержденному графику. Ввод здания в эксплуатацию ожидается в начале 2027 года.

В новом центре смогут разместиться высокотехнологичные проекты компаний-резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Фото: Telegram/Кирилл Поляков