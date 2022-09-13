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Чижов: Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС

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Постпред РФ в ЕС рассказал о том, что Россия останется открытой для граждан Евросоюза.

Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения в отношении граждан Евросоюза. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, Москва останется открыта для въезда иностранных граждан. Эксперт прокомментировал последние действия Брюсселя в визовой политике  отношении РФ. дипломат рассказал о том, что прекращение действий соглашений согласно законодательству нотифицируется за два месяца, а приостановка регулируется за два дня.

Формально, это приостановка. То есть они пошли по пути временной приостановки. А мы не будем отвечать зеркально на это, мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения.

Владимир Чижов, постпред РФ в ЕС

Владимир Чижов заметил, что Россия будет открыта для тех, кто захочет увидеть, как россияне живут в реальности. По мнению дипломата, такое решение руководства РФ является проявление зрелости и мудрости.

Чижов: Евросоюз уже вряд ли можно назвать партнером России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: визы, владимир чижов, евросоюз, зеркальный ответ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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