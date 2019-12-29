Сначала в Тбилиси должны уточнить списки.

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ. Речь идет о деньгах за депортацию граждан Грузии в 2006 году. В Москве подготовили план действий по исполнению постановления ЕСПЧ. Документ говорит о том, что Грузия должна была создать механизму для расчета и распределения компенсаций. Однако до сих пор эта система не работает. Об этом сообщили "Ведомости".

В связи с данным положением, получить компенсацию могут отдельные лица, которых признали жертвами. В Тбилиси должны составить окончательный список, а также уточнить нарушения, от которых пострадали жертвы. Иначе деньги могут уйти не тем людям. В общем списке 1795 человек. Из него следует исключить минимум 290 претендентов.

Ранее заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург.

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