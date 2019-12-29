Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге. Об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, пишут РИА Новости.

Отметим, что российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит дипломата в страну. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова принять российскую делегацию.

Глава МИД Грузии отметил, что ему жаль, что страна не сможет принять мероприятие подобного уровня. Однако грузинские власти с пониманием отнеслись к решению руководства Совета Европы.

Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряженности между РФ и Грузией. Во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии, чем вызвал недовольство местной оппозиции. Оппозиционеры покинули зал, заседание прервалось, а после этого парламент захватили радикалы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Ранее мы писали, что Грузия обвинила российские спецслужбы в кибератаке.

Видео: YouTube / Council of the EU