Мария Захарова считает, что речь идет уже не про единичные случаи.

Россия направила Польше ноты протеста из-за актов вандализма над советскими мемориалами и кладбищами. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что с 4 по 6 марта в городе Познань оказался облит краской обелиск, установленный в память о воинах.

По каждому из инцидентов направляем протесты польской стороне. Варшава имеет возможность отреагировать и принять соответствующие меры или традиционно спустить дело на тормозах, подтвердив таким образом, что все эти инциденты не частные случаи, а намеренный выбор Польшей политики государственного вандализма. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Местные СМИ также рассказали об аналогичном инциденте в Любаве. Там на советском кладбище неизвестные сняли с обелиска красную звезду. В ночь с 5 на 6 март памятник оказался завешен простыней. В ночь с 8 на 9 марта акт вандализма совершен при помощи экскаватора (предположительно) на территории советского кладбища в Кошалинею Злоумышленника удалось разрушить центральный памятник.

Захарова оценила планы Польши по конфискации активов РФ.

Фото и видео: МИД России