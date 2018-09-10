РФ может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией в 2020 году

Основные договоренности достигнуты.

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен в 2020 году. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на советника главы Ростуризма Наталью Осипову.

Есть понимание по введению электронных виз, достигнуты все договоренности. Наталья Осипова

Что касается открытия прямого авиасообщения между странами, то многое будет зависеть от туроператоров. Авиакомпании обеспечивают себе нагрузку и большую часть этой самой нагрузки должен обеспечить туроператор, который заинтересован в конкретном регионе.

Ростуризм заявил о готовности обсуждать вопросы введения безвизового режима и прямого авиасообщения между странами 15 октября.

Также РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 миллионов в "НефтеТрансСервис".

Видео: YouTube/ The Economist