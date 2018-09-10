РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 миллионов в "НефтеТрансСервис"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию "НефтеТрансСервис". Об этом сообщил РБК.
"НефтеТрансСервис" входит в четверку крупнейших железнодорожных операторов по численности вагонного парка и объему перевозок. И инвестиции помогут расширить парк подвижного состава компании и укрепить ее конкурентоспособность.
О заключении сделки объявили в присутствии президента России Владимира Путина и Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Ранее Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
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