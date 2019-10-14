Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Российский президент получил в подарок картину.

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Об этом сообщило РИА Новости.

Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению. Владимир Путин

Монарх поблагодарил за подарок и вручил российскому президенту картину. Ранее в российской делегации рассказали, что это девочка и ей дали имя Альфа. Однако, постоянное имя выберет саудовская сторона.

Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию.

Видео: YouTube/ السعودية