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Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

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Российский президент получил в подарок картину.

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Об этом сообщило РИА Новости.

Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению.

Владимир Путин

Монарх поблагодарил за подарок и вручил российскому президенту картину.  Ранее в российской делегации рассказали, что это девочка и ей дали имя Альфа. Однако, постоянное имя выберет саудовская сторона.

Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию.

Видео: YouTube/ السعودية

Теги: путин, саудовская аравия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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