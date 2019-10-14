Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

Президент России впервые побывает в Саудовской Аравии за последние двенадцать лет. Об этом сообщили "РИА Новости". По данным издания, Владимир Путин посетит Эр-Рияд по приглашению короля. Политики будут обсуждать торговые соглашения на миллиарды долларов.
В 2007 году президент России посетил столицу СА. По итогам поездки глава МИД Сергей Лавров рассказал, что между лидерами государств прошел обстоятельный и дружеский разговор.
Напомним, что 2 года назад Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда принимали в Москве. Тогда дипломатов интересовало сотрудничество в сферах нефтедобычи и развития военной техники. Его иностранный коллега по ведомству в Саудовском Аравии был еще более позитивен. По мнению делегата, отношения между странами вышли "на новые горизонты"
Ранее Piter.tv писал о том, что назван виновник утечки данных о российском супероружии.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTue/Panorama Studio
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