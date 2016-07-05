Назван виновник утечки данных о российском супероружии

Несколько месяцев сотрудник Минобороны сливал прессе секретную информацию о вооружении.

Разведывательное управление Минобороны США стало источником утечки в прессу сверхсекретных данных. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные The Washington Post. Иностранцы раскрыли СМИ сведения об испытании российского и китайского супероружия.

Согласно сведениям от американского издания The Washington Post, аналитик из Вирджинии "пойман с поличным". Его застали за раскрытием секретной информации о национальной безопасности. Известно, что нарушителем стал 30-летний Генри Фрезе, который трудится в разведывательном управлении Министерства обороны страны.

Сотруднику предъявили обвинение 9 октября 2019 года. Подозреваемый объяснил, что хотел помочь карьерному росту своей любовнице. С женщиной-журналистом его связывали длительные отношения. Молодые люди вместе жили в доме в городе Александрия. От своего источника она получила материалы на 8 статей. Речь идет об речь идет об Аманде Макиас из CNBC.

Отметим, что в деле фигурирует еще одна женщина - коллега журналистки. Она является старшим товарищем для молодой корреспондентки и несколько статей были написаны в соавторстве с ней. Вместе они работали в период с мая по июль 2018 года. Подозрение пало на Кортни Куб из MSNBC.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин объявил о разработке новых ракет в ответ на выход США из соглашения РСМД.

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