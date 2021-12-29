Глава РФ оценил проекты по обеспечению Европы водородом и достижения РФ углеродной нейтральности.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия к 2035 году может стать одним из крупнейших экспортеров водорода. Такими прогнозами с представителями итальянского бизнеса поделился глава государства на рабочей встрече. Политик уточнил, что уже сейчас в стране реализовывается концепция по развитию водородной энергетики.

В ближайшие годы начнут осуществляться пилотные проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте, промышленности. Владимир Путин, президент России

Лидер РФ напомнил иностранным предпринимателям о том, что государство рассчитывает выйти к углеродной нейтральности к 2060 году. Зеленый водород будет производиться на базе ветрогенерации под Мурманском. Далее этот ресурс должен поступать европейским заказчикам. Бизнесмены Италии инвестировали в аналогичные проекты более 500 млн евро. Речь идет о строительстве ветропарков в Ставрополье, Ростове, на юге РФ и Мурманской области.

СМИ: правительство Италии предлагало отменить встречу Путина с бизнесом.

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