Россия и Венгрия договорились о поставке газа на 15 лет

Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год.

Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении 15 лет. Сийярто подчеркнул, что 3,5 млрд кубометров будут поставляться через Сербию, а один миллиард - через Австрию.

По словам министра, благодаря этой сделке Венгрия будет закупать газ по более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого скоро подойдет к концу. Отмечается, что условия договора могут быть изменены через 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Европе цены на газ обновили очередной максимум. Они выросли после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь.

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