Сергей Лавров и Рашид Мередов подписали соглашения между странами на 2023-2024 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его коллега из Туркменистана Рашид Мередов подписали план двустороннего сотрудничества на 2023-2024 годы. Торжественная церемония состоялась в Доме приемов от МИД РФ в Москве по результатам переговоров между министрами. Иностранный чиновник находится в столице России для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-кономическому взаимодействию. Сергей Лавров подчеркнул, что Туркмения является близким другом для государства, поэтому дипломаты уделяют особое внимание развитию контактов как на региональном, так и международном уровне. Также дипломат отметил и выход на новый уровень взаимодействия парламентов.

Знаю, что подготовлен солидный пакет документов, что лишний раз подчеркивает конкретный и предметный характер наших контактов, которые всегда завершаются договоренностями, способствующими развитию наших стран. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Сергея лаврова, в России очень ценятся гуманитарные связи, а также бережное отношение в Туркмении к русскому языку и культуре. Министр иностранных дел сообщил, что в настоящее время идет работа по воплощению в жизнь совместных инициатив в гуманитарной сфере. В частности, речь идет о строительстве нового здания Русского драматического театра (РДТ) в Ашхабаде, учреждение российско-туркменистанского университета.

Глава МИД Лавров: Москва наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.

Фото и видео: МИД России