Глава МИД Лавров: Москва наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских

Дипломат рассказал, что энергообъекты помогают ВСУ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва наносит удары по энергетической, критически важной инфраструктуре, которая помогает "убивать русских". Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе пресс-конференции.

Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (Западу) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что еще 23 ноября украинское министерство по энергетики уведомило пользователей о том, что после массированных ракетных обстрелов по энергообъектам страны, все местные атомные электростанции и большинство ТЭС и ГЭС оказались временно обесточены. При этом подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без освещения. На следующий день ремонтные службы восстановили доступ к свету для жителей. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября. Такие нападения связаны с терактом, который произошел двумя днями ранее на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

Лавров: США будут опираться в развитии НАТО на русофобские Польшу и Прибалтику.

Фото и видео: МИД России