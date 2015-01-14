Лавров: США будут опираться в развитии НАТО на русофобские Польшу и Прибалтику

При этом Франция и Германия уже отходят на второй план.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что власти США будут опираться в развитии НАТО на русофобские и расистские страны, такие как Польша и Прибалтика. Соответствующей информацией с журналистами министр иностранных дел РФ поделился в ходе пресс-конференции в Москве. Дипломат уверен в том, что в своем дальнейшем развитии Североатлантический военный альянс будет давать Франции, Германии и другим государствам второстепенное значение.

То, что сказал Энтони Блинкен, - это очень показательно с точки зрения того, кто в НАТО заказывает музыку. Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против РФ - она изначально польская, активно поддержанная прибалтами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Таким образом Сергей Лавров прокомментировал слова американского государственного секретаря о расширении военного присутствия НАТО на черноморский регион, в Балтийское море.



Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США.

Фото и видео: МИД России

