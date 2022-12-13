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Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение координации по ОПЕК+

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Глава МИД РФ провел встречу с Фейсалом бен Фарханом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров после рабочих переговоров в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил о том, что Москва и Эр-Рияд подтвердили взаимное продолжение координации в рамках энергетического соглашения по альянсу ОПЕК+.

Подтвердили готовность в рамках ОПЕК+. Все страны-участницы этого формата выполняют взятые на себя обязательства с целью обеспечения должного баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров проводит переговоры в Москве с главой МИД Саудовской Аравии.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, опек плюс, саудовская аравия, сергей лавров, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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