Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение координации по ОПЕК+

Глава МИД РФ провел встречу с Фейсалом бен Фарханом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров после рабочих переговоров в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил о том, что Москва и Эр-Рияд подтвердили взаимное продолжение координации в рамках энергетического соглашения по альянсу ОПЕК+.

Подтвердили готовность в рамках ОПЕК+. Все страны-участницы этого формата выполняют взятые на себя обязательства с целью обеспечения должного баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров проводит переговоры в Москве с главой МИД Саудовской Аравии.

Фото и видео: МИД России