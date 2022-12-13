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Лавров проводит переговоры в Москве с главой МИД Саудовской Аравии

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В Москву прибыл глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в четверг 9 марта проводит в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Встреча между дипломатами началась в  12:19 утра по местному времени. Глава министерства по иностранным делам РФ уточнил, что Кремль и МИД приветствуют национальный интерес иностранных партнеров к решению региональных проблем.

Напомним, что текущие переговоры Сергея Лаврова и Аль Сауда станут пятой двусторонней встречей министров с момента вступления последнего в должность руководителя МИД. Лидеры дипломатических ведомств дважды встречались в многосторонних форматах. Речь идет о заседаниях глав МИД G20 в Индонезии в прошлом году, а также на аналогичном мероприятии, которое проводилось в Индии в начале марта 2023 года.  Главы МИД также поддерживают регулярные контакты по телефонной линии.

Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, саудовская аравия, сергей лавров
Категории: Тема дня,

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