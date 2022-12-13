Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса

Глава МИД РФ рассказал о том, каким человеком был венесуэльский политик.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти латиноамериканского политика, бывшем президенте Венесуэлы Уго Чавеса. Дипломат пояснил, что бывший глава государства отдал много сил для отстаивания национальных интересов своей страны и объедения региона. Глава МИД РФ несколько раз общался лично с венесуэльцем. Он подтвердил, что контакты с Чавесом оставили глубокие впечатления о тех устоях и принципах, которые продвигались иностранцем на протяжении всей его жизни.

...Близким и добрым другом нашей страны. Помимо личных отношений с президентом России Владимиром Путиным вызывал огромную симпатию среди всех наших граждан. Память о нём будем хранить всегда. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Долгое время политик боролся с онкологическим заболеванием, которое медики выявили у пациента в середине 2011 года. Останки Уго Чавеса в настоящее время покоятся в мраморном саркофаге, расположенном в здании музея революции в столице Венесуэлы.

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Фото и видео: МИД России