Дмитрий Рогозин подтвердил планы по сотрудничеству с США в исследовании "русской планеты".

Россия и США отправят совместную миссию на Венеру. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Специалист уточнил, что российские и американские коллеги договорились по исследованию планеты. Гость программы объяснил, что Венера всегда считалась "русской", так как на ее поверхность уже садились отечественные аппараты. При этом больше никто в мире не отправлял туда посадочные миссии. Атмосферу данного небесного тела Рогозин счел кромешным адом.

Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что до 2029 года Россия намерена отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д". Аппарат состоит из орбитального и посадочного устройств. Они займутся комплексным изучением поверхности планеты, ее строения, окружающей плазмы. В июне 2031 года планируется отправить еще одну миссию для продолжения исследования атмосферы планеты, а в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и грунта.

Рогозин: Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

