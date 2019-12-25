Рогозин: Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие

В "Роскосмосе" раскрыли данные о ситуации с уничтожением аппарата "Целина-Д" в космосе.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ давно разрабатывает противоспутниковое оружие. Такое заявление специалист сделал в рамках выступления для YouTube-канала "Соловьев Live". Таким образом он прокомментировал недавний инцидент с испытаниями аппарата "Целина-Д".

Противоспутниковое оружие Россия разрабатывает давно, никакого секрета в этом нет. Просто пришло время, когда Министерство обороны решило провести испытание. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Генеральный директор профильного ведомства уточнил, что Москва должна иметь возможность для защиты собственного государства в космическом пространстве в связи с накаленной мировой обстановкой. Рогозин полагает, что противоспутниковое оружие для РФ является необходимостью. "Роскосмос" продолжает отслеживать осколки спутника "Целина-Д". Он повторном отметил, что этот космический мусор не представляет угрозы для Международной космической орбитальной станции.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

