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Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Сегодня, 8:03
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Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией

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Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с американцами по работе в космосе.

Перспективный космический корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Эксперт уточнил, что РФ и США (NASA) уж достигли договоренности об этом.

Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway.

Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Специалист объяснил журналисту Владимиру Соловьеву, что гармонизацию технических стандартов ему пришлось обсуждать в рамках рабочей встречи с заместителями главы американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике Билла Нельсона. Рогозин уточнил, что по результатам обсуждения стороны смогли "ударить по рукам".

Россия и США отправят совместную миссию на Венеру.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live 
 

Теги: дмитрий рогозин, космос, луна, окололунная станция, орел, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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