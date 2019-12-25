Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск

Россия и Луганская народная республика продолжают наступать на украинский город Краматорск. Такое заявление на утреннем брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Генерал-майор заметил, что группировка сил ЛНР поддерживается Вооруженными силами РФ.
Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе.
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