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Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск
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Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск

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Игорь Конашенков сообщил о проведении операции на Украине.

Россия и Луганская народная республика продолжают наступать на украинский город Краматорск. Такое заявление на утреннем брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Генерал-майор заметил, что группировка сил ЛНР поддерживается Вооруженными силами РФ. 

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе.

Фото и видео:

Теги: донбасс, игорь конашенков, краматорск, лнр, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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