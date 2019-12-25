ДНР взяла под контроль завод имени Ленина в Мариуполе

ВС ДНР сужают кольцо около украинского города.

Вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под свой контроль завод имени Ленина, расположенный на территории украинского города Мариуполь. Такими сведениями утром 4 марта с журналистами поделился на регулярном брифинге официальный представитель ВС РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что силы Донбасса сужают кольцо около населенного пункта.

Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Минобороны: Россия поразила 1812 украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны России