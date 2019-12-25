  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны: Россия поразила 1812 украинских военных объектов
Сегодня, 12:18
80
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: Россия поразила 1812 украинских военных объектов

0 0

Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС РФ в рамках операции на Украине к утру 4 марта.

Россия поразила 1812 украинских военных объектов с начала проведения специальной военной операции на территории Украины. Такой статистикой на утро 4 марта поделился официальный представитель Минобороны РФ. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что ликвидировано на земле 49 боевых самолетов и еще 13 средств авиации в воздушном пространстве.

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины…поражено 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Вооруженные силы России уничтожили 635 танков и других боевых бронированных машин, а также 67 реактивных систем залпового огня, 252 полевых артиллерийских орудий и минометов, 442 единицы автомобильной техники, 54 дрона.

Минобороны РФ: радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная операция, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии